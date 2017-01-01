Женский доктор. Сезон 3. Серия 39
Wink
Сериалы
Женский доктор
3-й сезон
39-я серия
9.22017, Женский доктор. Сезон 3. Серия 39
Мелодрама16+

Женский доктор (сериал, 2017) сезон 3 серия 39 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон

О сериале

Роман Широков — врач-ординатор родильного дома областной клинической больницы. Роман — талантливый врач, прошедший за границей спецкурс по репродуктологии. Он не боится браться за самые серьезные, опасные и редкие клинические случаи. Но из-за своего пристрастия к рискованным решениям часто конфликтует с начальством.

Сериал Женский доктор 3 сезон 39 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Женский доктор»