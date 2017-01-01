WinkСериалыЖенский доктор3-й сезон23-я серия
9.22017, Женский доктор. Сезон 3. Серия 23
Мелодрамы, Зарубежные16+
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Женский доктор (сериал, 2017) сезон 3 серия 23 смотреть онлайн
Сюжет
Роман Широков — врач-ординатор родильного дома областной клинической больницы. Роман — талантливый врач, прошедший за границей спецкурс по репродуктологии. Он не боится браться за самые серьезные, опасные и редкие клинические случаи. Но из-за своего пристрастия к рискованным решениям часто конфликтует с начальством.
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Информация
СтранаУкраина
ЖанрыМелодрамы, Зарубежные
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
4.5 IMDb
- АПРежиссёр
Александр
Пархоменко
- АГРежиссёр
Антон
Гойда
- Актёр
Илья
Носков
- Актриса
Алёна
Яковлева
- АФАктёр
Андрей
Финягин
- СКАктёр
Сергей
Калантай
- ОВАктриса
Олеся
Власова
- ОИАктёр
Олег
Иваница
- ВБАктриса
Виталина
Библив
- АПАктёр
Андрей
Павленко
- ИМАктёр
Иван
Марченко
- ККАктёр
Константин
Косинский
- ИЧСценарист
Ирина
Чернова
- ВМПродюсер
Виктор
Мирский
- АГМонтажёр
Александр
Гуменюк
- АММонтажёр
Александр
Мельниченко
- ПНОператор
Павел
Небера
- АВОператор
Артем
Васильев
- АСКомпозитор
Александр
Сошальский