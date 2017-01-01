Женский доктор. Сезон 3. Серия 23
Wink
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Женский доктор
3-й сезон
23-я серия
9.22017, Женский доктор. Сезон 3. Серия 23
Мелодрамы, Зарубежные16+

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Женский доктор (сериал, 2017) сезон 3 серия 23 смотреть онлайн

Сюжет

Роман Широков — врач-ординатор родильного дома областной клинической больницы. Роман — талантливый врач, прошедший за границей спецкурс по репродуктологии. Он не боится браться за самые серьезные, опасные и редкие клинические случаи. Но из-за своего пристрастия к рискованным решениям часто конфликтует с начальством.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Женский доктор»

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