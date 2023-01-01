Вы все меня бесите (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Главная героиня нового сериала СТС «Вы все меня бесите» Соня Багрецова (Светлана Ходченкова) — интро�верт по складу характера. При этом она — журналист и очень привлекательная девушка, что делает постоянный контакт с большим количеством людей фатальной неизбежностью. Естественно, не бесить это не может, но жизнь диктует свои условия, и Соне приходится как-то под них подстраиваться, что провоцирует множество комичных ситуаций.



Также из актеров зрители увидят в сериале Александра Петрова, Евгения Цыганова, Юрия Колокольникова, Яна Цапника, Юрия Чурсина, Игоря Золотовицкого, Павла Майкова, Викторию Исакову, Екатерину Климову, Ингрид Олеринскую и многих других.



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