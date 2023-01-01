Вы все меня бесите. Сезон 1
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Вы все меня бесите
1-й сезон

Вы все меня бесите (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

8.82017, Вы все меня бесите. Сезон 1 20 серий
Комедии, Русские18+

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1-й сезон

Сюжет

Главная героиня нового сериала СТС «Вы все меня бесите» Соня Багрецова (Светлана Ходченкова) — интроверт по складу характера. При этом она — журналист и очень привлекательная девушка, что делает постоянный контакт с большим количеством людей фатальной неизбежностью. Естественно, не бесить это не может, но жизнь диктует свои условия, и Соне приходится как-то под них подстраиваться, что провоцирует множество комичных ситуаций.

Также из актеров зрители увидят в сериале Александра Петрова, Евгения Цыганова, Юрия Колокольникова, Яна Цапника, Юрия Чурсина, Игоря Золотовицкого, Павла Майкова, Викторию Исакову, Екатерину Климову, Ингрид Олеринскую и многих других.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вы все меня бесите»

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