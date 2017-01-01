Вы все меня бесите. Сезон 1. Серия 12
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Вы все меня бесите
1-й сезон
12-я серия

Вы все меня бесите (сериал, 2017) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

8.82017, Вы все меня бесите. Сезон 1. Серия 12
Комедии18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Соня Багрецова — журналист популярного городского издания. И в работе, и в жизни она не отличается дружелюбием и общительностью. Непростой характер мешает ей устроить личную жизнь, да Соне этого и не надо. Точнее, ей так кажется до тех пор, пока она не встречает своего нового начальника Кирилла.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вы все меня бесите»