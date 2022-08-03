Вы все меня бесите (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
8.82017, Вы все меня бесите. Сезон 1. Серия 2
Комедия18+
Сезоны и серии
О сериале
Соня Багрецова — журналист популярного городского издания. И в работе, и в жизни она не отличается дружелюбием и общительностью. Непростой характер мешает ей устроить личную жизнь, да Соне этого и не надо. Точнее, ей так кажется до тех пор, пока она не встречает своего нового начальника Кирилла.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Олег
Фомин
- МСРежиссёр
Михаил
Савин
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- Актёр
Пётр
Фёдоров
- Актёр
Александр
Паль
- Актриса
Юлия
Топольницкая
- Актёр
Александр
Петров
- Актёр
Николай
Фоменко
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актёр
Евгений
Цыганов
- Актёр
Юрий
Колокольников
- Актёр
Игорь
Золотовицкий
- ЕССценарист
Екатерина
Сазонова
- СФСценарист
Светлана
Федотова
- ДМСценарист
Дмитрий
Минаев
- ЛКСценарист
Лариса
Клецова
- МСПродюсер
Мария
Смирнова
- Продюсер
Иван
Новиков
- АППродюсер
Александр
Плотников
- ОХХудожница
Ольга
Хлебникова
- НКХудожница
Назик
Каспарова
- ОЧХудожница
Ольга
Чернобровина
- ЕКМонтажёр
Елизавета
Крикунова
- ААМонтажёр
Александр
Антонченко
- ЮЩОператор
Юрий
Щиренко
- АГОператор
Александр
Глинченко