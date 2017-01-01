Вы все меня бесите (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Соня Багрецова — журналист попул�ярного городского издания. И в работе, и в жизни она не отличается дружелюбием и общительностью. Непростой характер мешает ей устроить личную жизнь, да Соне этого и не надо. Точнее, ей так кажется до тех пор, пока она не встречает своего нового начальника Кирилла.



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