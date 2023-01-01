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Вы все меня бесите
Актёры и съёмочная группа сериала «Вы все меня бесите»

Актёры и съёмочная группа сериала «Вы все меня бесите»

Режиссёры

Олег Фомин

Олег Фомин

Режиссёр
Михаил Савин

Михаил Савин

Режиссёр

Актёры

Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова

АктрисаСоня Багрецова
Пётр Фёдоров

Пётр Фёдоров

Актёрначальник Кирилл
Александр Паль

Александр Паль

Актёрсосед-таксист Вова
Юлия Топольницкая

Юлия Топольницкая

Актрисаманикюрша Неля
Александр Петров

Александр Петров

АктёрМарк
Николай Фоменко

Николай Фоменко

АктёрБорис Дмитриевич
Виктория Исакова

Виктория Исакова

АктрисаДиана
Евгений Цыганов

Евгений Цыганов

АктёрГеннадий Чернышев
Юрий Колокольников

Юрий Колокольников

АктёрБывший парень Сони Артем
Игорь Золотовицкий

Игорь Золотовицкий

АктёрАндрей Петрович

Сценаристы

Екатерина Сазонова

Екатерина Сазонова

Сценарист
Светлана Федотова

Светлана Федотова

Сценарист
Дмитрий Минаев

Дмитрий Минаев

Сценарист
Лариса Клецова

Лариса Клецова

Сценарист

Продюсеры

Мария Смирнова

Мария Смирнова

Продюсер
Иван Новиков

Иван Новиков

Продюсер
Александр Плотников

Александр Плотников

Продюсер

Художники

Ольга Хлебникова

Ольга Хлебникова

Художница
Назик Каспарова

Назик Каспарова

Художница
Ольга Чернобровина

Ольга Чернобровина

Художница

Монтажёры

Елизавета Крикунова

Елизавета Крикунова

Монтажёр
Александр Антонченко

Александр Антонченко

Монтажёр

Операторы

Юрий Щиренко

Юрий Щиренко

Оператор
Александр Глинченко

Александр Глинченко

Оператор