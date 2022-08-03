Приключения Эдика, Паши, Севы и Романа продолжаются. Что ожидает героев сериала «Светофор» на этот раз, узнаете, когда будете смотреть онлайн «Светофор» 10 сезон,

вышедший на экран в 2018 году.



Сева попадает в СИЗО, и друзья, как могут, пытаются его вытащить. Лиза отправляется в клинику, а Эдик остается в квартире вдвоем с Галиной. Недоверчивая Елизавета ведет по веб-камере круглосуточное наблюдение за любимым. Удастся ли Эдуарду вести себя примерно, покажет продолжение сериала «Светофор». У Ромы и Леры завязывается тайный роман, но всё тайное рано или поздно становится явным. Олеся настаивает на разводе, который, по ее мнению, поможет вывести их с Пашей отношения на новый уровень. Калачев не соглашается. Тогда Олеся предлагает Паше гостевой брак, и ситуация запутывается еще больше.



К чему это приведет, увидите, если будете сериал «Светофор» 10 сезон (2018) смотреть онлайн в хорошем качестве.

