Светофор (сериал, 2019) сезон 10 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Приключения Эдика, Паши, Севы и Романа продолжаются. Что ожидает героев сериала «Светофор» на этот раз, узнаете, когда будете смотреть онлайн «Светофор» 10 сезон,
вышедший на экран в 2018 году.
Сева попадает в СИЗО, и друзья, как могут, пытаются его вытащить. Лиза отправляется в клинику, а Эдик остается в квартире вдвоем с Галиной. Недоверчивая Елизавета ведет по веб-камере круглосуточное наблюдение за любимым. Удастся ли Эдуарду вести себя примерно, покажет продолжение сериала «Светофор». У Ромы и Леры завязывается тайный роман, но всё тайное рано или поздно становится явным. Олеся настаивает на разводе, который, по ее мнению, поможет вывести их с Пашей отношения на новый уровень. Калачев не соглашается. Тогда Олеся предлагает Паше гостевой брак, и ситуация запутывается еще больше.
К чему это приведет, увидите, если будете сериал «Светофор» 10 сезон (2018) смотреть онлайн в хорошем качестве.
Рейтинг
- РФРежиссёр
Роман
Фокин
- Актёр
Дмитрий
Миллер
- Актёр
Александр
Макогон
- Актёр
Джемал
Тетруашвили
- Актриса
Ирина
Низина
- Актриса
Ольга
Медынич
- ЕКАктриса
Евгения
Каверау
- Актриса
Екатерина
Архарова
- АНАктёр
Александр
Никольский
- СЛАктёр
Сергей
Лобынцев
- ТКАктриса
Татьяна
Клюкина
- ГГСценарист
Гарри
Гупаленко
- КИСценарист
Константин
Иванов
- АГСценарист
Александр
Гаврильчик
- Сценарист
Андрей
Дерьков
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- ПЗПродюсер
Павел
Зарукин
- ВЗПродюсер
Виктория
Забулонская
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- ДПХудожник
Дмитрий
Петухов
- АБМонтажёр
Антон
Буланый
- ИСМонтажёр
Игорь
Сиркин
- ЮГМонтажёр
Юлия
Гойхберг
- МСОператор
Михаил
Селихов
- Композитор
Иван
Канаев
- Композитор
Александр
Пушной
- АБКомпозитор
Александр
Бессонов