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Светофор
10-й сезон

Светофор (сериал, 2019) сезон 10 смотреть онлайн

8.92019, Светофор. Сезон 10 20 серий
Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Приключения Эдика, Паши, Севы и Романа продолжаются. Что ожидает героев сериала «Светофор» на этот раз, узнаете, когда будете смотреть онлайн «Светофор» 10 сезон,
вышедший на экран в 2018 году.

Сева попадает в СИЗО, и друзья, как могут, пытаются его вытащить. Лиза отправляется в клинику, а Эдик остается в квартире вдвоем с Галиной. Недоверчивая Елизавета ведет по веб-камере круглосуточное наблюдение за любимым. Удастся ли Эдуарду вести себя примерно, покажет продолжение сериала «Светофор». У Ромы и Леры завязывается тайный роман, но всё тайное рано или поздно становится явным. Олеся настаивает на разводе, который, по ее мнению, поможет вывести их с Пашей отношения на новый уровень. Калачев не соглашается. Тогда Олеся предлагает Паше гостевой брак, и ситуация запутывается еще больше.

К чему это приведет, увидите, если будете сериал «Светофор» 10 сезон (2018) смотреть онлайн в хорошем качестве.

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Светофор»