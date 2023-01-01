Почка. Сезон 1
Wink
Сериалы
Почка
1-й сезон

Почка (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

2021, Почка. Сезон 1 10 серий
Драма, Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В жизни инспектора пожарной службы Натальи Кустовой всё хорошо — каждая инспекция заканчивается серьезным кушем. Ради выгоды она не остановится ни перед чем: разденет даже родного брата и сестру. Кустова думает, что всё в жизни можно купить: солидных друзей, квартиру, одежду премиальных брендов и красивого бойфренда. Но ошибается…

На плановом осмотре выясняется, что Наталье срочно нужна здоровая почка. У нее есть три месяца, чтобы найти донора. По иронии судьбы и по закону почку Наталье может отдать исключительно кровный родственник. Конечно, никто из них Наталье помогать не спешит. Девушке придется искать самые экстравагантные способы решить проблему.

Сериал Почка 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Почка»