Почка (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Драма, Комедия18+
О сериале

В жизни инспектора пожарной службы Натальи Кустовой всё хорошо — каждая инспекция заканчивается серьезным кушем. Ради выгоды она не остановится ни перед чем: разденет даже родного брата и сестру. Кустова думает, что всё в жизни можно купить: солидных друзей, квартиру, одежду премиальных брендов и красивого бойфренда. Но ошибается…

На плановом осмотре выясняется, что Наталье срочно нужна здоровая почка. У нее есть три месяца, чтобы найти донора. По иронии судьбы и по закону почку Наталье может отдать исключительно кровный родственник. Конечно, никто из них Наталье помогать не спешит. Девушке придется искать самые экстравагантные способы решить проблему.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
28 мин / 00:28

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb

