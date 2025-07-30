8.92021, Почка. Сезон 1. Серия 7
Драма, Комедия18+
Почка (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
В жизни инспектора пожарной службы Натальи Кустовой всё хорошо — каждая инспекция заканчивается серьезным кушем. Ради выгоды она не остановится ни перед чем: разденет даже родного брата и сестру. Кустова думает, что всё в жизни можно купить: солидных друзей, квартиру, одежду премиальных брендов и красивого бойфренда. Но ошибается…
На плановом осмотре выясняется, что Наталье срочно нужна здоровая почка. У нее есть три месяца, чтобы найти донора. По иронии судьбы и по закону почку Наталье может отдать исключительно кровный родственник. Конечно, никто из них Наталье помогать не спешит. Девушке придется искать самые экстравагантные способы решить проблему.
7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb
- МШРежиссёр
Мария
Шульгина
- Актриса
Любовь
Аксёнова
- Актёр
Николай
Фоменко
- Актёр
Антон
Филипенко
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актёр
Алексей
Розин
- Актёр
Дмитрий
Лысенков
- Актёр
Степан
Девонин
- ДПАктёр
Дмитрий
Пеньков
- Актёр
Сергей
Двойников
- ЯЛАктриса
Янина
Лакоба
- Актриса
Ирина
Бякова
- АИАктриса
Анастасия
Имамова
- ГЧАктёр
Григорий
Чабан
- ЮМАктриса
Юлия
Марченко
- Актёр
Андрей
Кондратьев
- ЕТСценарист
Елизавета
Тихонова
- МШСценарист
Мария
Шульгина
- АТПродюсер
Анна
Тихонова
- АППродюсер
Александр
Плотников
- Продюсер
Борис
Хлебников
- Продюсер
Игорь
Мишин
- МФПродюсер
Максим
Филатов
- Продюсер
Авдотья
Смирнова
- ИЩПродюсер
Ирина
Щербович-Вечер
- ДППродюсер
Дмитрий
Пеньков
- ИЖПродюсер
Ирина
Жидкова
- ЕАХудожница
Екатерина
Агеева
- АЛХудожница
Анна
Лазарева
- ЕТХудожница
Екатерина
Татарская
- СШХудожница
Светлана
Шульга
- ИБМонтажёр
Илья
Бакеркин
- ИЖМонтажёр
Иван
Жучков
- НАМонтажёр
Николай
Анохин
- АНМонтажёр
Алексей
Назарчук
- АРОператор
Анна
Рожецкая
- КГОператор
Кирилл
Голубев
- ГСКомпозитор
Георгий
Стефанов