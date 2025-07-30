Почка (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

В жизни инспектора пожарной службы Натальи Кустовой всё хорошо — каждая инспекция заканчивается серьезным кушем. Ради выгоды она не остановится ни перед чем: разденет даже родного брата и сестру. Кустова думает, что всё в жизни можно купить: солидных друзей, квартиру, одежду премиальных брендов и красивого бойфренда. Но ошибается…



На плановом осмотре выясняется, что Наталье срочно нужна здоровая почка. У нее есть три месяца, чтобы найти донора. По иронии судьбы и по закону почку Наталье может отдать исключительно кровный родственник. Конечно, никто из них Наталье помогать не спешит. Девушке придется искать самые экстравагантные способы решить проблему.

