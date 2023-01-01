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Почка
Актёры и съёмочная группа сериала «Почка»

Актёры и съёмочная группа сериала «Почка»

Режиссёры

Мария Шульгина

Мария Шульгина

Режиссёр

Актёры

Любовь Аксёнова

Любовь Аксёнова

АктрисаНаталья Кустова
Николай Фоменко

Николай Фоменко

АктёрЛеонид Сергеевич Кустов
Антон Филипенко

Антон Филипенко

АктёрАнтон
Ирина Розанова

Ирина Розанова

АктрисаЛюбовь Валерьевна Чарская
Алексей Розин

Алексей Розин

АктёрБорис Германович
Дмитрий Лысенков

Дмитрий Лысенков

АктёрСергей
Степан Девонин

Степан Девонин

Актёрнефролог
Дмитрий Пеньков

Дмитрий Пеньков

Актёрколлектор
Сергей Двойников

Сергей Двойников

АктёрВиталик
Янина Лакоба

Янина Лакоба

АктрисаЛена
Ирина Бякова

Ирина Бякова

АктрисаИрина Кустова
Анастасия Имамова

Анастасия Имамова

АктрисаЮля
Григорий Чабан

Григорий Чабан

АктёрМиша
Юлия Марченко

Юлия Марченко

АктрисаИрина
Андрей Кондратьев

Андрей Кондратьев

АктёрАндрей

Сценаристы

Елизавета Тихонова

Елизавета Тихонова

Сценарист
Мария Шульгина

Мария Шульгина

Сценарист

Продюсеры

Анна Тихонова

Анна Тихонова

Продюсер
Александр Плотников

Александр Плотников

Продюсер
Борис Хлебников

Борис Хлебников

Продюсер
Игорь Мишин

Игорь Мишин

Продюсер
Максим Филатов

Максим Филатов

Продюсер
Авдотья Смирнова

Авдотья Смирнова

Продюсер
Ирина Щербович-Вечер

Ирина Щербович-Вечер

Продюсер
Дмитрий Пеньков

Дмитрий Пеньков

Продюсер
Ирина Жидкова

Ирина Жидкова

Продюсер

Художники

Екатерина Агеева

Екатерина Агеева

Художница
Анна Лазарева

Анна Лазарева

Художница
Екатерина Татарская

Екатерина Татарская

Художница
Светлана Шульга

Светлана Шульга

Художница

Монтажёры

Илья Бакеркин

Илья Бакеркин

Монтажёр
Иван Жучков

Иван Жучков

Монтажёр
Николай Анохин

Николай Анохин

Монтажёр
Алексей Назарчук

Алексей Назарчук

Монтажёр

Операторы

Анна Рожецкая

Анна Рожецкая

Оператор
Кирилл Голубев

Кирилл Голубев

Оператор

Композиторы

Георгий Стефанов

Георгий Стефанов

Композитор