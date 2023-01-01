ФК Родина 1 сезон (Сериал 2023) смотреть

Сюжет

Спортивная комедия в духе «Голяка» и криминальной драмы «ЮЗЗЗ» со звездой «Перевала Дятлова» и «Фишера» Романом Евдокимовым. Не пропустите дерзкие приключения футболистов в сериале «ФК Родина» — смотреть 1 сезон можно на видеосервисе Wink в хорошем качестве и без рекламы!



В разгар сезона мэр города решает продать футбольный клуб «Родина». В результате команда снимается с первенства Второй лиги и вылетает из чемпионата, а игроки самостоятельно ищут нового владельца клуба. Футболисты Илюха и Дэнчик предлагают криминальному авторитету по прозвищу Краб купить «Родину», а тот заключает с ними сделку: если они провезут в Китай контрабанду, то он обеспечит им финансирование. Однако парни попадают в череду неприятностей, привлекают к себе внимание китайской мафии и остаются в большом долгу перед Крабом.



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