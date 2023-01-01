ФК Родина 1 сезон (Сериал 2023) смотреть
Сезоны и серии
Сюжет
Спортивная комедия в духе «Голяка» и криминальной драмы «ЮЗЗЗ» со звездой «Перевала Дятлова» и «Фишера» Романом Евдокимовым. Не пропустите дерзкие приключения футболистов в сериале «ФК Родина» — смотреть 1 сезон можно на видеосервисе Wink в хорошем качестве и без рекламы!
В разгар сезона мэр города решает продать футбольный клуб «Родина». В результате команда снимается с первенства Второй лиги и вылетает из чемпионата, а игроки самостоятельно ищут нового владельца клуба. Футболисты Илюха и Дэнчик предлагают криминальному авторитету по прозвищу Краб купить «Родину», а тот заключает с ними сделку: если они провезут в Китай контрабанду, то он обеспечит им финансирование. Однако парни попадают в череду неприятностей, привлекают к себе внимание китайской мафии и остаются в большом долгу перед Крабом.
Смогут ли футболисты расплатиться с бандитами и вернуть статус команде? Оформляйте подписку на Wink, чтобы смотреть сериал «ФК Родина» — 1 сезон доступен без рекламы на нашем видеосервисе!
Сериал ФК Родина 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- ИПРежиссёр
Иван
Плечев
- Актёр
Роман
Евдокимов
- Актриса
Валерия
Репина
- МБАктёр
Максим
Белбородов
- Актёр
Игорь
Хрипунов
- Актёр
Тихон
Асеев
- МИАктриса
Мила
Исаева
- Актёр
Александр
Клюквин
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- Актёр
Юрий
Нифонтов
- Актёр
Кирилл
Каганович
- Сценарист
Алексей
Воробьев
- Сценарист
Екатерина
Матвиенко
- ДВСценарист
Дмитрий
Видавский
- АБСценарист
Ася
Беликова
- Продюсер
Наталья
Голодова
- Продюсер
Дмитрий
Лунев
- СБПродюсер
Сергей
Бородин
- Продюсер
Борис
Мокроусов
- АФХудожница
Александра
Фатина
- ЕЗХудожница
Екатерина
Захарова
- АКМонтажёр
Александр
Крылов
- РМОператор
Роман
Малышев