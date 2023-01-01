ФК Родина (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.02023, ФК Родина. Сезон 1. Серия 2
Комедия, Криминал18+
Чтобы спасти команду, футболисты идут на сделку с криминальным авторитетом. Комедия от создателей «Трудных подростков»
Сезоны и серии
О сериале
Илюха и Дэнчик теперь в долгу у Краба — у них месяц, чтобы вернуть криминальному авторитету один миллион юаней. Попытка продать дикий женьшень на рынке приводит футболистов на склад, где они находят связанного пленника. А вечером за Денисом приезжает роскошная дама, с которой у него ранее была интрижка.
А что, если роман с богатой женщиной — это еще один шанс спасти футбольный клуб? Узнаем о судьбе команды во 2 серии 1 сезона спортивной комедии «ФК Родина»
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ИПРежиссёр
Иван
Плечев
- Актёр
Роман
Евдокимов
- Актриса
Валерия
Репина
- МБАктёр
Максим
Белбородов
- Актёр
Игорь
Хрипунов
- Актёр
Тихон
Асеев
- МИАктриса
Мила
Исаева
- Актёр
Александр
Клюквин
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- Актёр
Юрий
Нифонтов
- Актёр
Кирилл
Каганович
- Сценарист
Алексей
Воробьев
- Сценарист
Екатерина
Матвиенко
- ДВСценарист
Дмитрий
Видавский
- АБСценарист
Ася
Беликова
- Продюсер
Наталья
Голодова
- Продюсер
Дмитрий
Лунев
- СБПродюсер
Сергей
Бородин
- Продюсер
Борис
Мокроусов
- АФХудожница
Александра
Фатина
- ЕЗХудожница
Екатерина
Захарова
- АКМонтажёр
Александр
Крылов
- РМОператор
Роман
Малышев