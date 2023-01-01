ФК Родина. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
ФК Родина
1-й сезон
2-я серия
8.02023, ФК Родина. Сезон 1. Серия 2
Комедия, Криминал18+
Чтобы спасти команду, футболисты идут на сделку с криминальным авторитетом. Комедия от создателей «Трудных подростков»
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

ФК Родина (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Илюха и Дэнчик теперь в долгу у Краба — у них месяц, чтобы вернуть криминальному авторитету один миллион юаней. Попытка продать дикий женьшень на рынке приводит футболистов на склад, где они находят связанного пленника. А вечером за Денисом приезжает роскошная дама, с которой у него ранее была интрижка.

А что, если роман с богатой женщиной — это еще один шанс спасти футбольный клуб? Узнаем о судьбе команды во 2 серии 1 сезона спортивной комедии «ФК Родина» — сериал смотреть онлайн в хорошем качестве можно на нашем видеосервисе Wink!

Сериал ФК Родина 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «ФК Родина»