ФК Родина. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
ФК Родина
1-й сезон
4-я серия
8.02023, ФК Родина. Сезон 1. Серия 4
Комедии, Криминал18+
Чтобы спасти команду, футболисты идут на сделку с криминальным авторитетом. Комедия от создателей «Трудных подростков»
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ФК Родина (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Сразу после первого матча Илюху забирают бандиты Краба, чтобы обозначить новые условия сделки — 10 миллионов юаней нужно вернуть через неделю, иначе капитан команды рискует потерять всех игроков «Родины». Тем временем Дед продолжает тренировать Малого и пытается выяснить, кто испортил его машину. Пока Илюха, Дэнчик и Дед охотятся в лесу на тигра, Катя отправляется искать главного на китайском рынке, чтобы сделать ему бизнес-предложение.

Не терпится узнать, зачем футболистам нужен дикий зверь и как пройдет встреча с главарем мафии? Включайте 4 серию 1 сезона криминально-спортивной комедии «ФК Родина» — сериал смотреть онлайн и в хорошем качестве можно на нашем видеосервисе Wink!

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Криминал

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «ФК Родина»

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