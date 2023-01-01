ФК Родина (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
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Сюжет
Сразу после первого матча Илюху забирают бандиты Краба, чтобы обозначить новые условия сделки — 10 миллионов юаней нужно вернуть через неделю, иначе капитан команды рискует потерять всех игроков «Родины». Тем временем Дед продолжает тренировать Малого и пытается выяснить, кто испортил его машину. Пока Илюха, Дэнчик и Дед охотятся в лесу на тигра, Катя отправляется искать главного на китайском рынке, чтобы сделать ему бизнес-предложение.
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Информация
Рейтинг
- ИПРежиссёр
Иван
Плечев
- Актёр
Роман
Евдокимов
- Актриса
Валерия
Репина
- МБАктёр
Максим
Белбородов
- Актёр
Игорь
Хрипунов
- Актёр
Тихон
Асеев
- МИАктриса
Мила
Исаева
- Актёр
Александр
Клюквин
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- Актёр
Юрий
Нифонтов
- Актёр
Кирилл
Каганович
- Сценарист
Алексей
Воробьев
- Сценарист
Екатерина
Матвиенко
- ДВСценарист
Дмитрий
Видавский
- АБСценарист
Ася
Беликова
- Продюсер
Наталья
Голодова
- Продюсер
Дмитрий
Лунев
- СБПродюсер
Сергей
Бородин
- Продюсер
Борис
Мокроусов
- АФХудожница
Александра
Фатина
- ЕЗХудожница
Екатерина
Захарова
- АКМонтажёр
Александр
Крылов
- РМОператор
Роман
Малышев