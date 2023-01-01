ФК Родина (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Сразу после первого матча Илюху забирают бандиты Краба, чтобы обозначить новые условия сделки — 10 миллионов юаней нужно вернуть через неделю, иначе капитан команды рискует потерять всех игроков «Родины». Тем временем Дед продолжает тренировать Малого и пытается выяснить, кто испортил его машину. Пока Илюха, Дэнчик и Дед охотятся в лесу на тигра, Катя отправляется искать главного на китайском рынке, чтобы сделать ему бизнес-предложение.



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