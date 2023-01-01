8.02023, ФК Родина. Сезон 1. Серия 7
Комедии, Криминал18+
Чтобы спасти команду, футболисты идут на сделку с криминальным авторитетом. Комедия от создателей «Трудных подростков»
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ФК Родина (сериал, 2023) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
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Сюжет
Пока лучшие футболисты «Родины» бегают от бандитов, их товарищи сливают последний матч. Илюха, владелец и капитан команды, настраивается на то, что придется отдать клуб местному авторитету, а Краб, в свою очередь, уже подготовил план будущей застройки на месте стадиона. Между тем Ирина меняет имидж накануне свидания с мужем в тюрьме, а в Приамурск прилетает агент, который хочет купить Дэнчика.
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ИПРежиссёр
Иван
Плечев
- Актёр
Роман
Евдокимов
- Актриса
Валерия
Репина
- МБАктёр
Максим
Белбородов
- Актёр
Игорь
Хрипунов
- Актёр
Тихон
Асеев
- МИАктриса
Мила
Исаева
- Актёр
Александр
Клюквин
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- Актёр
Юрий
Нифонтов
- Актёр
Кирилл
Каганович
- Сценарист
Алексей
Воробьев
- Сценарист
Екатерина
Матвиенко
- ДВСценарист
Дмитрий
Видавский
- АБСценарист
Ася
Беликова
- Продюсер
Наталья
Голодова
- Продюсер
Дмитрий
Лунев
- СБПродюсер
Сергей
Бородин
- Продюсер
Борис
Мокроусов
- АФХудожница
Александра
Фатина
- ЕЗХудожница
Екатерина
Захарова
- АКМонтажёр
Александр
Крылов
- РМОператор
Роман
Малышев