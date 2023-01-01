ФК Родина (сериал, 2023) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Пока лучшие футболисты «Родины» бегают от бандитов, их товарищи сливают последний матч. Илюха, владелец и капитан команды, настраивается на то, что придется отдать клуб местному авторитету, а Краб, в свою очередь, уже подготовил план будущей застройки на месте стадиона. Между тем Ирина меняет имидж накануне свидания с мужем в тюрьме, а в Приамурск прилетает агент, который хочет купить Дэнчика.



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