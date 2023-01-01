ФК Родина. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
ФК Родина
1-й сезон
7-я серия
8.02023, ФК Родина. Сезон 1. Серия 7
Комедии, Криминал18+
Чтобы спасти команду, футболисты идут на сделку с криминальным авторитетом. Комедия от создателей «Трудных подростков»
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ФК Родина (сериал, 2023) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Пока лучшие футболисты «Родины» бегают от бандитов, их товарищи сливают последний матч. Илюха, владелец и капитан команды, настраивается на то, что придется отдать клуб местному авторитету, а Краб, в свою очередь, уже подготовил план будущей застройки на месте стадиона. Между тем Ирина меняет имидж накануне свидания с мужем в тюрьме, а в Приамурск прилетает агент, который хочет купить Дэнчика.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Криминал

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «ФК Родина»