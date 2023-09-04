Илюха, капитан команды и генеральный директор клуба, с нетерпением ждет предстоящего матча и верит, что «Родина» победит. Катя приглашает на игру потенциального спонсора, который в случае победы готов купить клуб и выплатить долги. Тем временем Дэнчик втайне от капитана команды убеждает футболистов следовать новому плану: матч нужно слить, и тогда Краб простит долг в размере 10 миллионов юаней. Не пропустите мотивационную речь Илюхи, для которого футбол и родная команда — главные ценности.



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