8.02023, ФК Родина. Сезон 1. Серия 5
Комедия, Спортивный18+
Чтобы спасти команду, футболисты идут на сделку с криминальным авторитетом. Комедия от создателей «Трудных подростков»
ФК Родина (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Илюха, капитан команды и генеральный директор клуба, с нетерпением ждет предстоящего матча и верит, что «Родина» победит. Катя приглашает на игру потенциального спонсора, который в случае победы готов купить клуб и выплатить долги. Тем временем Дэнчик втайне от капитана команды убеждает футболистов следовать новому плану: матч нужно слить, и тогда Краб простит долг в размере 10 миллионов юаней. Не пропустите мотивационную речь Илюхи, для которого футбол и родная команда — главные ценности.
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СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Спортивный, Криминал
КачествоFull HD
Время24 мин / 00:24
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ИПРежиссёр
Иван
Плечев
- Актёр
Роман
Евдокимов
- Актриса
Валерия
Репина
- МБАктёр
Максим
Белбородов
- Актёр
Игорь
Хрипунов
- Актёр
Тихон
Асеев
- МИАктриса
Мила
Исаева
- Актёр
Александр
Клюквин
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- Актёр
Юрий
Нифонтов
- Актёр
Кирилл
Каганович
- Сценарист
Алексей
Воробьев
- Сценарист
Екатерина
Матвиенко
- ДВСценарист
Дмитрий
Видавский
- АБСценарист
Ася
Беликова
- Продюсер
Наталья
Голодова
- Продюсер
Дмитрий
Лунев
- СБПродюсер
Сергей
Бородин
- Продюсер
Борис
Мокроусов
- АФХудожница
Александра
Фатина
- ЕЗХудожница
Екатерина
Захарова
- АКМонтажёр
Александр
Крылов
- РМОператор
Роман
Малышев