ФК Родина. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
ФК Родина
1-й сезон
5-я серия
8.02023, ФК Родина. Сезон 1. Серия 5
Комедия, Спортивный18+
Чтобы спасти команду, футболисты идут на сделку с криминальным авторитетом. Комедия от создателей «Трудных подростков»

ФК Родина (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Илюха, капитан команды и генеральный директор клуба, с нетерпением ждет предстоящего матча и верит, что «Родина» победит. Катя приглашает на игру потенциального спонсора, который в случае победы готов купить клуб и выплатить долги. Тем временем Дэнчик втайне от капитана команды убеждает футболистов следовать новому плану: матч нужно слить, и тогда Краб простит долг в размере 10 миллионов юаней. Не пропустите мотивационную речь Илюхи, для которого футбол и родная команда — главные ценности.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Спортивный, Криминал
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «ФК Родина»