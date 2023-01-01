ФК Родина (сериал, 2023) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
Футболисты идут на сотрудничество с криминальным авторитетом, чтобы найти финансирование для своего клуба: новая спортивная комедия с Романом Евдокимовым. «Родина» — футбольный клуб, которым владеет мэр провинциального городка. Однажды он решает порвать связи со спортом и продать команду, из-за чего она больше не сможет участвовать в важном чемпионате. Игроки решают поправить свои дела самостоятельно и приходят за помощью к криминальному авторитету. Тот предлагает им сделку — финансирование в обмен на провоз контрабанды на территорию Китая. К несчастью, план срывается, и теперь клуб оказывается перед бандитом в большом долгу, и к тому же привлекает внимание китайской мафии.
Как герои будут выкручиваться из этой передряги, вы узнаете, когда будете смотреть «ФК Родина» — сериал 2023 года уже доступен на Wink.
- ИПРежиссёр
Иван
Плечев
- Актёр
Роман
Евдокимов
- Актриса
Валерия
Репина
- МБАктёр
Максим
Белбородов
- Актёр
Игорь
Хрипунов
- Актёр
Тихон
Асеев
- МИАктриса
Мила
Исаева
- Актёр
Александр
Клюквин
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- Актёр
Юрий
Нифонтов
- Актёр
Кирилл
Каганович
- Сценарист
Алексей
Воробьев
- Сценарист
Екатерина
Матвиенко
- ДВСценарист
Дмитрий
Видавский
- АБСценарист
Ася
Беликова
- Продюсер
Наталья
Голодова
- Продюсер
Дмитрий
Лунев
- СБПродюсер
Сергей
Бородин
- Продюсер
Борис
Мокроусов
- АФХудожница
Александра
Фатина
- ЕЗХудожница
Екатерина
Захарова
- АКМонтажёр
Александр
Крылов
- РМОператор
Роман
Малышев