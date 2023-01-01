ФК Родина (сериал, 2023) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Футболисты идут на сотрудничество с криминальным авторитетом, чтобы найти финансирование для своего клуба: новая спортивная комедия с Романом Евдокимовым. «Родина» — футбольный клуб, которым владеет мэр провинциального городка. Однажды он решает порвать связи со спортом и продать команду, из-за чего она больше не сможет участвовать в важном чемпионате. Игроки решают поправить свои дела самостоятельно и приходят за помощью к криминальному авторитету. Тот предлагает им сделку — финансирование в обмен на провоз контрабанды на территорию Китая. К несчастью, план срывается, и теперь клуб оказывается перед бандитом в большом долгу, и к тому же привлекает внимание китайской мафии.



Как герои будут выкручиваться из этой передряги, вы узнаете, когда будете смотреть «ФК Родина» — сериал 2023 года уже доступен на Wink.



Сериал ФК Родина 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.