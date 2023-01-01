ФК Родина (сериал, 2023) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

ФК Родина. Сезон 1. Серия 8
ФК Родина
1-й сезон
8-я серия
8.02023, ФК Родина. Сезон 1. Серия 8
Комедия, Криминал18+
Чтобы спасти команду, футболисты идут на сделку с криминальным авторитетом. Комедия от создателей «Трудных подростков»
Футболисты идут на сотрудничество с криминальным авторитетом, чтобы найти финансирование для своего клуба: новая спортивная комедия с Романом Евдокимовым. «Родина» — футбольный клуб, которым владеет мэр провинциального городка. Однажды он решает порвать связи со спортом и продать команду, из-за чего она больше не сможет участвовать в важном чемпионате. Игроки решают поправить свои дела самостоятельно и приходят за помощью к криминальному авторитету. Тот предлагает им сделку — финансирование в обмен на провоз контрабанды на территорию Китая. К несчастью, план срывается, и теперь клуб оказывается перед бандитом в большом долгу, и к тому же привлекает внимание китайской мафии.

Как герои будут выкручиваться из этой передряги, вы узнаете, когда будете смотреть «ФК Родина» — сериал 2023 года уже доступен на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.5 IMDb

