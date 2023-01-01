ФК Родина (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

ФК Родина. Сезон 1. Серия 1
ФК Родина
1-й сезон
1-я серия
8.02023, ФК Родина. Сезон 1. Серия 1
Комедия, Криминал18+
Чтобы спасти команду, футболисты идут на сделку с криминальным авторитетом. Комедия от создателей «Трудных подростков»

О сериале

В разгар сезона команда из первенства Второй лиги внезапно узнает, что больше не сможет принять участие в весеннем чемпионате: мэр города обрубил финансирование, и теперь владелец клуба распускает «Родину». Футболисты остаются без заработной платы и без единого шанса найти в Приамурском крае новую футбольную команду. Тем временем Илюха и Дэнчик отправляются к криминальному авторитету по прозвищу Краб, чтобы убедить его купить футбольный клуб «Родина».

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.5 IMDb

