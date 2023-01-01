ФК Родина (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
В разгар сезона команда из первенства Второй лиги внезапно узнает, что больше не сможет принять участие в весеннем чемпионате: мэр города обрубил финансирование, и теперь владелец клуба распускает «Родину». Футболисты остаются без заработной платы и без единого шанса найти в Приамурском крае новую футбольную команду. Тем временем Илюха и Дэнчик отправляются к криминальному авторитету по прозвищу Краб, чтобы убедить его купить футбольный клуб «Родина».
Чем обернется для парней эта опасная авантюра, узнаете в криминальной комедии «ФК Родина». Сериал смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink — 1 серия 1 сезона уже сейчас доступна на нашем видеосервисе!
- ИПРежиссёр
Иван
Плечев
- Актёр
Роман
Евдокимов
- Актриса
Валерия
Репина
- МБАктёр
Максим
Белбородов
- Актёр
Игорь
Хрипунов
- Актёр
Тихон
Асеев
- МИАктриса
Мила
Исаева
- Актёр
Александр
Клюквин
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- Актёр
Юрий
Нифонтов
- Актёр
Кирилл
Каганович
- Сценарист
Алексей
Воробьев
- Сценарист
Екатерина
Матвиенко
- ДВСценарист
Дмитрий
Видавский
- АБСценарист
Ася
Беликова
- Продюсер
Наталья
Голодова
- Продюсер
Дмитрий
Лунев
- СБПродюсер
Сергей
Бородин
- Продюсер
Борис
Мокроусов
- АФХудожница
Александра
Фатина
- ЕЗХудожница
Екатерина
Захарова
- АКМонтажёр
Александр
Крылов
- РМОператор
Роман
Малышев