ФК Родина (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

В разгар сезона команда из первенства Второй лиги внезапно узнает, что больше не сможет принять участие в весеннем чемпионате: мэр города обрубил финансирование, и теперь владелец клуба распускает «Родину». Футболисты остаются без заработной платы и без единого шанса найти в Приамурском крае новую футбольную команду. Тем временем Илюха и Дэнчик отправляются к криминальному авторитету по прозвищу Краб, чтобы убедить его купить футбольный клуб «Родина».



Чем обернется для парней эта опасная авантюра, узнаете в криминальной комедии «ФК Родина». Сериал смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink — 1 серия 1 сезона уже сейчас доступна на нашем видеосервисе!



Сериал ФК Родина 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.