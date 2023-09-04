После победы «Родины» в первой игре сезона команду ждёт очередной матч — только вот потенциальный спонсор не выходит на связь, а деньги футболистам на билеты в другой город нужны уже сейчас. Кроме того, среди игроков возникли разногласия после того, как Илюха выгнал Дэнчика из команды. Между тем Краб нанимает бандитов, которые должны убрать с дороги его должников-авантюристов из футбольного клуба.



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