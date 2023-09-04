8.02023, ФК Родина. Сезон 1. Серия 6
Комедия, Спортивный18+
Чтобы спасти команду, футболисты идут на сделку с криминальным авторитетом. Комедия от создателей «Трудных подростков»
ФК Родина (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
После победы «Родины» в первой игре сезона команду ждёт очередной матч — только вот потенциальный спонсор не выходит на связь, а деньги футболистам на билеты в другой город нужны уже сейчас. Кроме того, среди игроков возникли разногласия после того, как Илюха выгнал Дэнчика из команды. Между тем Краб нанимает бандитов, которые должны убрать с дороги его должников-авантюристов из футбольного клуба.
Смогут ли ребята справиться с новыми трудностями накануне следующего матча? Узнаем в 6 серии 1 сезона криминально-спортивной комедии «ФК Родина» — сериал смотреть онлайн и в хорошем качестве можно на нашем видеосервисе Wink!
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Спортивный, Криминал
КачествоFull HD
Время24 мин / 00:24
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ИПРежиссёр
Иван
Плечев
- Актёр
Роман
Евдокимов
- Актриса
Валерия
Репина
- МБАктёр
Максим
Белбородов
- Актёр
Игорь
Хрипунов
- Актёр
Тихон
Асеев
- МИАктриса
Мила
Исаева
- Актёр
Александр
Клюквин
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- Актёр
Юрий
Нифонтов
- Актёр
Кирилл
Каганович
- Сценарист
Алексей
Воробьев
- Сценарист
Екатерина
Матвиенко
- ДВСценарист
Дмитрий
Видавский
- АБСценарист
Ася
Беликова
- Продюсер
Наталья
Голодова
- Продюсер
Дмитрий
Лунев
- СБПродюсер
Сергей
Бородин
- Продюсер
Борис
Мокроусов
- АФХудожница
Александра
Фатина
- ЕЗХудожница
Екатерина
Захарова
- АКМонтажёр
Александр
Крылов
- РМОператор
Роман
Малышев