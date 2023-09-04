ФК Родина. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
ФК Родина
1-й сезон
6-я серия
8.02023, ФК Родина. Сезон 1. Серия 6
Комедия, Спортивный18+
Чтобы спасти команду, футболисты идут на сделку с криминальным авторитетом. Комедия от создателей «Трудных подростков»

ФК Родина (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

После победы «Родины» в первой игре сезона команду ждёт очередной матч — только вот потенциальный спонсор не выходит на связь, а деньги футболистам на билеты в другой город нужны уже сейчас. Кроме того, среди игроков возникли разногласия после того, как Илюха выгнал Дэнчика из команды. Между тем Краб нанимает бандитов, которые должны убрать с дороги его должников-авантюристов из футбольного клуба.

Смогут ли ребята справиться с новыми трудностями накануне следующего матча? Узнаем в 6 серии 1 сезона криминально-спортивной комедии «ФК Родина» — сериал смотреть онлайн и в хорошем качестве можно на нашем видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Спортивный, Криминал
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «ФК Родина»