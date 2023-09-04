В Приамурске ходят слухи, что мэр города Олег Тумаев ведет дела с местным криминальным авторитетом по прозвищу Краб. Тем временем капитан команды становится владельцем футбольного клуба «Родина» и готовится объявить об этом товарищам накануне предстоящего матча. Илюха убеждает девушку Катю, что все получится — нужно всего лишь доиграть сезон, найти спонсора и отдать долг Крабу. Однако внезапно ребята узнают, что с футбольного поля исчез газон…



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