8.02023, ФК Родина. Сезон 1. Серия 3
Комедия, Спортивный18+
Чтобы спасти команду, футболисты идут на сделку с криминальным авторитетом. Комедия от создателей «Трудных подростков»
ФК Родина (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
В Приамурске ходят слухи, что мэр города Олег Тумаев ведет дела с местным криминальным авторитетом по прозвищу Краб. Тем временем капитан команды становится владельцем футбольного клуба «Родина» и готовится объявить об этом товарищам накануне предстоящего матча. Илюха убеждает девушку Катю, что все получится — нужно всего лишь доиграть сезон, найти спонсора и отдать долг Крабу. Однако внезапно ребята узнают, что с футбольного поля исчез газон…
Смогут ли футболисты за один день подготовить стадион к предстоящему матчу? Узнаем в 3 серии 1 сезона криминально-спортивной комедии «ФК Родина» — сериал смотреть онлайн и в хорошем качестве можно на нашем видеосервисе Wink!
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Спортивный, Криминал
КачествоFull HD
Время24 мин / 00:24
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ИПРежиссёр
Иван
Плечев
- Актёр
Роман
Евдокимов
- Актриса
Валерия
Репина
- МБАктёр
Максим
Белбородов
- Актёр
Игорь
Хрипунов
- Актёр
Тихон
Асеев
- МИАктриса
Мила
Исаева
- Актёр
Александр
Клюквин
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- Актёр
Юрий
Нифонтов
- Актёр
Кирилл
Каганович
- Сценарист
Алексей
Воробьев
- Сценарист
Екатерина
Матвиенко
- ДВСценарист
Дмитрий
Видавский
- АБСценарист
Ася
Беликова
- Продюсер
Наталья
Голодова
- Продюсер
Дмитрий
Лунев
- СБПродюсер
Сергей
Бородин
- Продюсер
Борис
Мокроусов
- АФХудожница
Александра
Фатина
- ЕЗХудожница
Екатерина
Захарова
- АКМонтажёр
Александр
Крылов
- РМОператор
Роман
Малышев