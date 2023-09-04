ФК Родина. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
ФК Родина
1-й сезон
3-я серия
8.02023, ФК Родина. Сезон 1. Серия 3
Комедия, Спортивный18+
Чтобы спасти команду, футболисты идут на сделку с криминальным авторитетом. Комедия от создателей «Трудных подростков»

ФК Родина (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В Приамурске ходят слухи, что мэр города Олег Тумаев ведет дела с местным криминальным авторитетом по прозвищу Краб. Тем временем капитан команды становится владельцем футбольного клуба «Родина» и готовится объявить об этом товарищам накануне предстоящего матча. Илюха убеждает девушку Катю, что все получится — нужно всего лишь доиграть сезон, найти спонсора и отдать долг Крабу. Однако внезапно ребята узнают, что с футбольного поля исчез газон…

Смогут ли футболисты за один день подготовить стадион к предстоящему матчу? Узнаем в 3 серии 1 сезона криминально-спортивной комедии «ФК Родина» — сериал смотреть онлайн и в хорошем качестве можно на нашем видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Спортивный, Криминал
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «ФК Родина»