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90-е. Весело и громко
1-й сезон

90-е. Весело и громко (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

9.12018, 90-е. Весело и громко. Сезон 1 21 серия
Комедия18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

История рассказывает о двух гитаристах Васе и Паше, студентке хорового училища Жене, десантнике Бобе и преподавателе классического вокала Птицыне, которые волей случая объединяются, чтобы создать рок-группу. На пути к славе будущих звезд ждут криминальные авторитеты, малиновые пиджаки, «новейшие» гаджеты в виде пейджеров и тетрисов и, конечно, всемирно известные кумиры, в числе которых Фредди Меркьюри и Курт Кобейн.

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «90-е. Весело и громко»