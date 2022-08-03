История рассказывает о двух гитаристах Васе и Паше, студентке хорового училища Жене, десантнике Бобе и преподавателе классического вокала Птицыне, которые волей случая объединяются, чтобы создать рок-группу. На пути к славе будущих звезд ждут криминальные авторитеты, малиновые пиджаки, «новейшие» гаджеты в виде пейджеров и тетрисов и, конечно, всемирно известные кумиры, в числе которых Фредди Меркьюри и Курт Кобейн.

