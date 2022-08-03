90-е. Весело и громко (сериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
9.12018, 90-е. Весело и громко. Сезон 1. Серия 7
Комедия18+
Гитаристы Паша и Вася мечтают прославиться и знакомятся с провалившей экзамен в консерваторию певицей Женей. Ребята решают выступать вместе и берут к себе в группу десантника Боба и мастера академического вокала Птицына. Вместе они будут прокладывать дорогу к звездам, выступая в ресторане.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ИВРежиссёр
Игорь
Волошин
- Актриса
Стася
Милославская
- ЕТАктёр
Егор
Трухин
- ФЕАктёр
Филипп
Ершов
- Актёр
Роман
Курцын
- ДНАктёр
Дмитрий
Никулин
- Актёр
Ян
Цапник
- Актёр
Нодар
Джанелидзе
- СЕАктриса
Софья
Евстигнеева
- ЭГАктёр
Эдгар
Гизатуллин
- МРАктриса
Мария
Ремер
- Сценарист
Андрей
Мухортов
- Сценарист
Дмитрий
Зверьков
- Сценарист
Константин
Маньковский
- МГСценарист
Мария
Гальперина
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- АПМонтажёр
Александр
Пак
- ИБМонтажёр
Ирина
Бычкова
- МКМонтажёр
Медина
Караева
- ТЛОператор
Тим
Лобов
- ИККомпозитор
Игорь
Коваленко
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков