90-е. Весело и громко (сериал, 2018) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

Гитаристы Паша и Вася мечтают прославиться и знакомятся с провалившей экзамен в консерваторию певицей Женей. Ребята решают выступать вместе и берут к себе в группу десантника Боба и мастера академического вокала Птицына. Вместе они будут прокладывать дорогу к звездам, выступая в ресторане.

