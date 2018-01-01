90-е. Весело и громко. Сезон 1. Серия 11
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90-е. Весело и громко
1-й сезон
11-я серия

90-е. Весело и громко (сериал, 2018) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

9.12018, 90-е. Весело и громко. Сезон 1. Серия 11
Комедии, Русские18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Гитаристы Паша и Вася мечтают прославиться и знакомятся с провалившей экзамен в консерваторию певицей Женей. Ребята решают выступать вместе и берут к себе в группу десантника Боба и мастера академического вокала Птицына. Вместе они будут прокладывать дорогу к звездам, выступая в ресторане.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «90-е. Весело и громко»

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