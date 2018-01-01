90-е. Весело и громко (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Гитаристы Паша и Вася мечтают прославиться и знакомятся с провалившей экзамен в консерваторию певицей Женей. Ребята решают выступать вместе и берут к себе в группу десантника Боба и мастера академического вокала Птицына. Вместе они будут прокладывать дорогу к звездам, выступая в ресторане.



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