Молчание ягнят (фильм, 1990) смотреть онлайн
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О фильме
«Молчание ягнят» — культовый психологический триллер, где до конца непонятно, съест ли чудовище свою красавицу. Признанный шедевр, удостоенный пяти премий «Оскар».
Молодая стажерка ФБР Кларисса Старлинг получает задание: раскрыть личность серийного убийцы, прозванного Буффало Билл. Она обращается за помощью к гениальному, но опасному психиатру и каннибалу доктору Лектеру, отбывающему пожизненное заключение за употребление в пищу некоторых несимпатичных ему пациентов. Кларисса вступает в напряженную игру умов с Лектером, который вынуждает девушку столкнуться с собственными страхами. Через диалоги и расследование фильм изучает темы человеческой природы, зла и морали.
Фильм «Молчание ягнят» — это погружение в психологию преступника, которое оставляет неизгладимый след. Фильм захватывает напряженным сюжетом и заставляет задуматься о природе зла, границах морали и хрупкости человеческого разума.
Рейтинг
- Режиссёр
Джонатан
Демме
- Актриса
Джоди
Фостер
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- Актриса
Брук
Смит
- Актёр
Скотт
Гленн
- Актёр
Тед
Левайн
- Актёр
Энтони
Хилд
- Актриса
Кейси
Леммонс
- Актриса
Дайан
Бэйкер
- Актёр
Чарльз
Нэпьер
- Актёр
Роджер
Корман
- Сценарист
Тед
Тэлли
- Сценарист
Томас
Харрис
- Продюсер
Рональд
М. Бозман
- Продюсер
Гари
Гетцман
- Продюсер
Эдвард
Саксон
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Котов
- АСАктёр дубляжа
Андрей
Симанов
- ТГХудожник
Тим
Галвин
- КЭХудожница
Коллин
Этвуд
- КОХудожница
Карен
О’Хара
- КММонтажёр
Крэйг
МакКэй
- Оператор
Так
Фудзимото
- Композитор
Говард
Шор