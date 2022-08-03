Молчание ягнят (фильм, 1990) смотреть онлайн

«Молчание ягнят» — культовый психологический триллер, где до конца непонятно, съест ли чудовище свою красавицу. Признанный шедевр, удостоенный пяти премий «Оскар».



Молодая стажерка ФБР Кларисса Старлинг получает задание: раскрыть личность серийного убийцы, прозванного Буффало Билл. Она обращается за помощью к гениальному, но опасному психиатру и каннибалу доктору Лектеру, отбывающему пожизненное заключение за употребление в пищу некоторых несимпатичных ему пациентов. Кларисса вступает в напряженную игру умов с Лектером, который вынуждает девушку столкнуться с собственными страхами. Через диалоги и расследование фильм изучает темы человеческой природы, зла и морали.



Фильм «Молчание ягнят» — это погружение в психологию преступника, которое оставляет неизгладимый след. Фильм захватывает напряженным сюжетом и заставляет задуматься о природе зла, границах морали и хрупкости человеческого разума.

