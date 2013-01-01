Мальчишник: Часть III (фильм, 2013) смотреть онлайн
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О фильме
Криминальный фильм «Мальчишник: Часть III» — авантюрное завершение безумной трилогии о Волчьей стае.
Даг, Стю, Фил и Алан они отправляются в поездку, чтобы помочь последнему из них пережить кризис после смерти отца. Друзья решают отвезти Алана в лечебницу, но по дороге попадают в руки мафии. Глава преступной группировки Маршалл рассказывает пленникам, что китаец Лесли Чау, с которым Волчья стая познакомилась в первой части трилогии, сбежал из тюрьмы и украл у Маршалла золото. Теперь парням нужно отыскать Чау, либо Даг умрет — выбор, прямо скажем, так себе.
«Мальчишник: Часть III» — фильм 2013 года — не просто закрывает все сюжетные линии, но и делает это с фирменным юмором и абсурдом — тем, за что зрители и полюбили историю Волчьей стаи.
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Рейтинг
- Режиссёр
Тодд
Филлипс
- Актёр
Брэдли
Купер
- Актёр
Эд
Хелмс
- Актёр
Зак
Галифианакис
- Актёр
Кен
Жонг
- Актёр
Джон
Гудман
- ДБАктёр
Джастин
Барта
- Актёр
Джеффри
Тэмбор
- Актриса
Мелисса
Маккарти
- Актриса
Хизер
Грэм
- МЭАктёр
Майк
Эппс
- Сценарист
Тодд
Филлипс
- Сценарист
Крэйг
Мэйзин
- Сценарист
Джон
Лукас
- ДГПродюсер
Дэниэл
Голдберг
- Продюсер
Тодд
Филлипс
- КБПродюсер
Крис
Бендер
- СБПродюсер
Скотт
Будник
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- Актёр дубляжа
Вячеслав
Гришечкин
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ЛМХудожница
Луиз
Мингенбах
- ДСХудожник
Джин
Сердена
- ДГМонтажёр
Джефф
Грот
- ЛШОператор
Лоуренс
Шер
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек