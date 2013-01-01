Мальчишник: Часть III (фильм, 2013) смотреть онлайн

Криминальный фильм «Мальчишник: Часть III» — авантюрное завершение безумной трилогии о Волчьей стае.



Даг, Стю, Фил и Алан они отправляются в поездку, чтобы помочь последнему из них пережить кризис после смерти отца. Друзья решают отвезти Алана в лечебницу, но по дороге попадают в руки мафии. Глава преступной группировки Маршалл рассказывает пленникам, что китаец Лесли Чау, с которым Волчья стая познакомилась в первой части трилогии, сбежал из тюрьмы и украл у Маршалла золото. Теперь парням нужно отыскать Чау, либо Даг умрет — выбор, прямо скажем, так себе.



«Мальчишник: Часть III» — фильм 2013 года — не просто закрывает все сюжетные линии, но и делает это с фирменным юмором и абсурдом — тем, за что зрители и полюбили историю Волчьей стаи.



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