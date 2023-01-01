Биография

Эд Хелмс — американский актер, прославившийся благодаря участию в ряде успешных комедий. Несмотря на заурядную внешность, смог закрепиться в статусе талантливого комика. Эд Хелмс родился в Атланте 24 января 1974 года. Эд с детства проявлял хорошее чувство юмора, получив среди близких славу шутника. Несмотря на то, что он получил образование, никак не связанное с кино, он все же попытался пробиться в этом направлении. Начал Эд Хелмс с написания сценариев, потом последовали выступления в стендапе. Зрителей подкупал уровень юмора Эда, в его шутках не было сарказма и грубости. Первое появление Эда Хелмса на киноэкране пришлось на сериал «Офис». Затем последовало эпизодическое участие в известных комедиях «Гарольд и Кумар 2: Побег из Гуантанамо», «Знакомьтесь, Дэйв» и «Ночь в музее-2». Звездный час — одна из главных ролей в фильме «Мальчишник в Вегасе». Эта роль во многом определила дальнейшее развитие карьеры Эда — он уверенно закрепился в статусе комедийного актера. Все последующие работы — исключительно в этом жанре. Среди самых известных фильмов, где он снялся, можно выделить «Мы — Миллеры», «Каникулы» и «Кто наш папа, чувак?». Кроме актерской карьеры, Эд уделяет много внимания музыке. Он владеет игрой на нескольких инструментах и иногда даже выступает с группой приятелей.