Биография

Тодд Филлипс — американский режиссер, сценарист и продюсер. Лауреат премии «Золотой лев» за фильм «Джокер». Родился в Бруклине 20 декабря 1970 года. Закончив среднюю школу, Филлипс пошел учиться на кинокурсы при Нью-Йоркском университете. Попутно ему приходилось обеспечивать себя, подрабатывая в видеопрокате. Юноша бросил обучение, чтобы полностью посвятить себя съемкам собственной документальной полнометражной картины о панк-рокере GG Allin «Ненавистный». В дальнейшем этот фильм имел небывалый успех для студенческого кино. Тодд Филлипс начал свою режиссерскую карьеру со съемки документальных фильмов, среди которых ленты «Дом братства» и «Сладостно-горький мотель». В будущем кинодеятель переключился на комедии и снял такие фильмы, как «Дорожное приключение», «Старая школа», «Впритык». К числу популярных фильмов Филлипса относятся трилогия «Мальчишник в Вегасе», картины «Старски и Хатч», «Парни со стволами» и «Джокер».