Биография

Крэйг Мэйзин – сценарист, режиссер, продюсер, актер. Родился в 1971 году. Жил в Нью-Йорке. Учился в Принстоне, специализировался на психологии. Университет окончил с отличием в 1992 году. Работу в кинематографе начал в конце 90-х. Успех пришел к сценаристу в сериале «Чернобыль», за который он получил несколько призов. Первый фильм Мэйзина – фантастическая комедия 1997 года «Человек-ракета». Специфика американского киноюмора оказалась чрезмерной даже для невзыскательного зрителя. Большого успеха картина не имела ни в США, ни за рубежом, но сценарист отверг нападки критиков и с энтузиазмом продолжил начатое. Пародийные комедии, снятые по сценариям квалифицированного психолога, не имели большого художественного значения, но принесли хорошую кассу. Публике понравилось и «Очень страшное кино», и «Супергеройское кино», и два фильма франшизы «Мальчишник». Для усиления комического эффекта автор и сам несколько раз появился на экране. Роли Мэйзина малозаметны и необязательны. После мини-сериала о Чернобыльской катастрофе сценарист работал над продолжением боевика «Ангелы Чарли». Анонсировано его участие в новой ленты о пиратах Карибского моря.