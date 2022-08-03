Елки новые
Wink
Фильмы
Елки новые

Ёлки Новые

8.82017, Елки новые
Комедия, Мелодрама82 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Очередная часть популярной новогодней франшизы — фильм «Елки новые» — киноальманах, в который вошли пять маленьких историй из разных уголков нашей большой страны.

Пожар в петербургской квартире едва не разрушил дружбу Бори и Жени. Андрей из Тюмени знакомится с новым ухажером матери. Беременная Марина из Нижнего Новгорода работает Снегурочкой, чтобы заработать на роды. Жительница Новосибирска Галя мечтает встретить Новый год с мужчиной, в которого отчаянно влюблена, и ради этого готова на все. Хабаровчанин Егор сбегает в столицу в надежде найти новую маму.

Слегка наивные, нелепые и смешные истории полюбились зрителям — в прокате картина собрала свыше 900 млн рублей. Смотреть фильм «Елки новые» можно когда угодно, ведь исполнения желаний хочется не только во время боя новогодних курантов.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Елки новые»