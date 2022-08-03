Ёлки Новые
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Очередная часть популярной новогодней франшизы — фильм «Елки новые» — киноальманах, в который вошли пять маленьких историй из разных уголков нашей большой страны.
Пожар в петербургской квартире едва не разрушил дружбу Бори и Жени. Андрей из Тюмени знакомится с новым ухажером матери. Беременная Марина из Нижнего Новгорода работает Снегурочкой, чтобы заработать на роды. Жительница Новосибирска Галя мечтает встретить Новый год с мужчиной, в которого отчаянно влюблена, и ради этого готова на все. Хабаровчанин Егор сбегает в столицу в надежде найти новую маму.
Слегка наивные, нелепые и смешные истории полюбились зрителям — в прокате картина собрала свыше 900 млн рублей. Смотреть фильм «Елки новые» можно когда угодно, ведь исполнения желаний хочется не только во время боя новогодних курантов.
Рейтинг
- Режиссёр
Жора
Крыжовников
- Режиссёр
Дмитрий
Киселёв
- Режиссёр
Александр
Карпиловский
- Режиссёр
Алексей
Нужный
- Актёр
Иван
Ургант
- Актёр
Сергей
Светлаков
- Актёр
Дмитрий
Нагиев
- Актриса
Юлия
Александрова
- АБАктёр
Антон
Богданов
- Актриса
Валентина
Мазунина
- Актриса
Елена
Яковлева
- Актёр
Сергей
Пускепалис
- Актриса
Екатерина
Климова
- Актёр
Андрей
Бурковский
- Сценарист
Жора
Крыжовников
- ЮГСценарист
Юлия
Гулян
- ДЛСценарист
Дмитрий
Литвиненко
- ЕЧСценарист
Егор
Чичканов
- Продюсер
Тимур
Бекмамбетов
- Продюсер
Жора
Крыжовников
- МЗПродюсер
Мария
Затуловская
- Актриса дубляжа
Юлия
Хлынина
- НЗХудожница
Наталья
Занчевская
- КЛМонтажёр
Константин
Ларченко
- АВМонтажёр
Александр
Верхоляк
- Оператор
Иван
Лебедев
- ЛКОператор
Леван
Капанадзе
- СЯОператор
Семён
Яковлев
- СТОператор
Сергей
Трофимов
- Композитор
Павел
Есенин
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко
- Композитор
Илья
Лагутенко