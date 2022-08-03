Ёлки Новые

Очередная часть популярной новогодней франшизы — фильм «Елки новые» — киноальманах, в который вошли пять маленьких историй из разных уголков нашей большой страны.



Пожар в петербургской квартире едва не разрушил дружбу Бори и Жени. Андрей из Тюмени знакомится с новым ухажером матери. Беременная Марина из Нижнего Новгорода работает Снегурочкой, чтобы заработать на роды. Жительница Новосибирска Галя мечтает встретить Новый год с мужчиной, в которого отчаянно влюблена, и ради этого готова на все. Хабаровчанин Егор сбегает в столицу в надежде найти новую маму.



Слегка наивные, нелепые и смешные истории полюбились зрителям — в прокате картина собрала свыше 900 млн рублей. Смотреть фильм «Елки новые» можно когда угодно, ведь исполнения желаний хочется не только во время боя новогодних курантов.

