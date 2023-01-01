Биография

Илья Лагутенко — российский музыкант, композитор и актер. Родился в Москве 16 октября 1968 года. Почти все детство Илья провел во Владивостоке. Интерес к музыке у него проявился еще во время обучения в школе, когда он ездил на гастроли с детским хором. После окончания обучения будущий артист ушел служить во флот, а после — поступил в Дальневосточный государственный университет. Лагутенко основал группу «Мумий Тролль» в возрасте 15 лет в 1983 году, но всерьез за нее взялся только к концу 90-х, когда и вышел их первый альбом «Морская». В последствии группа стала культовой и представляла Россию на «Евровидении». Первый опыт в кино Илья Лагутенко получил в 2003 году, когда он написал саундтрек и снялся в драме «Похитители книг». После этого музыканта можно было увидеть в роли вампира Андрея в «Ночном дозоре». Как композитор Лагутенко проявил себя в проектах «С.С.Д.», «Маргоша» и «Елки новые».