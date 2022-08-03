Муми-тролли и зимняя сказка (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Необыкновенная история происходит в долине муми-троллей, волшебной стране, где живут эти сказочные персонажи. Муми-троллю не спится, и вместо спячки он решает познакомиться с зимой. Встречая странных существ, блуждающих по заснеженной долине муми-троллей в зимнем сумраке, главный герой пытается узнать, кто же такой - этот чудесный гость Рождество…

