Муми-тролли и зимняя сказка (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Муми-тролли и зимняя сказка
8.32017, Muumien taikatalvi
Мультфильм, Комедия79 мин6+

О фильме

Необыкновенная история происходит в долине муми-троллей, волшебной стране, где живут эти сказочные персонажи. Муми-троллю не спится, и вместо спячки он решает познакомиться с зимой. Встречая странных существ, блуждающих по заснеженной долине муми-троллей в зимнем сумраке, главный герой пытается узнать, кто же такой - этот чудесный гость Рождество…

Страна
Польша, Финляндия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.8 IMDb

