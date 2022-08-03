Муми-тролли и зимняя сказка (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Необыкновенная история происходит в долине муми-троллей, волшебной стране, где живут эти сказочные персонажи. Муми-троллю не спится, и вместо спячки он решает познакомиться с зимой. Встречая странных существ, блуждающих по заснеженной долине муми-троллей в зимнем сумраке, главный герой пытается узнать, кто же такой - этот чудесный гость Рождество…
СтранаПольша, Финляндия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время79 мин / 01:19
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.8 IMDb
- АТАктёр
Акира
Такаки
- НААктёр
Никлас
Акерфельт
- ВВАктёр
Веса
Вьерикко
- ОЛАктёр
Ойва
Лохтандер
- МСАктриса
Мария
Сид
- ДФАктриса
Диандра
Флорес
- СЛАктриса
Саара
Лехтонен
- НХАктриса
Нина
Хуккинен
- ЛГАктриса
Лин
Готони
- Актёр
Билл
Скарсгард
- ТЯСценарист
Туве
Янссон
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- Актёр дубляжа
Илья
Лагутенко