Армагеддон (фильм, 1998) смотреть онлайн

Бурильщики пытаются спасти планету от астероида. Культовый блокбастер Майкла Бэя с Брюсом Уиллисом, Беном Аффлеком и Лив Тайлер.



Когда Нью-Йорк оказывается под угрозой разрушения после метеоритного дождя, директор NASA Трумен узнает о новой опасности: всего лишь через восемнадцать дней огромный астероид столкнется с Землей. Для спасения человечества он обращается за помощью к владельцу мощной бурильной машины Херри Стемперу и его команде геологов. Отважным мужчинам предстоит отправиться в космос и пробурить дыру в инопланетном теле, чтобы взорвать его изнутри. От этой работы зависит будущее всей планеты, и у героев нет права на ошибку.



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