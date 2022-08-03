Армагеддон
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Армагеддон

Армагеддон (фильм, 1998) смотреть онлайн

9.01998, Armageddon
Фантастика, Боевик144 мин12+

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О фильме

Бурильщики пытаются спасти планету от астероида. Культовый блокбастер Майкла Бэя с Брюсом Уиллисом, Беном Аффлеком и Лив Тайлер.

Когда Нью-Йорк оказывается под угрозой разрушения после метеоритного дождя, директор NASA Трумен узнает о новой опасности: всего лишь через восемнадцать дней огромный астероид столкнется с Землей. Для спасения человечества он обращается за помощью к владельцу мощной бурильной машины Херри Стемперу и его команде геологов. Отважным мужчинам предстоит отправиться в космос и пробурить дыру в инопланетном теле, чтобы взорвать его изнутри. От этой работы зависит будущее всей планеты, и у героев нет права на ошибку.

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Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик
Качество
SD
Время
144 мин / 02:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Армагеддон»