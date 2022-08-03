Армагеддон (фильм, 1998) смотреть онлайн
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О фильме
Бурильщики пытаются спасти планету от астероида. Культовый блокбастер Майкла Бэя с Брюсом Уиллисом, Беном Аффлеком и Лив Тайлер.
Когда Нью-Йорк оказывается под угрозой разрушения после метеоритного дождя, директор NASA Трумен узнает о новой опасности: всего лишь через восемнадцать дней огромный астероид столкнется с Землей. Для спасения человечества он обращается за помощью к владельцу мощной бурильной машины Херри Стемперу и его команде геологов. Отважным мужчинам предстоит отправиться в космос и пробурить дыру в инопланетном теле, чтобы взорвать его изнутри. От этой работы зависит будущее всей планеты, и у героев нет права на ошибку.
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СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик
КачествоSD
Время144 мин / 02:24
Рейтинг
- Режиссёр
Майкл
Бэй
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актёр
Бен
Аффлек
- Актриса
Лив
Тайлер
- Актёр
Уилл
Пэттон
- Актёр
Билли
Боб Торнтон
- Актёр
Стив
Бушеми
- УФАктёр
Уильям
Фихтнер
- Актёр
Оуэн
Уилсон
- Актёр
Майкл
Кларк Дункан
- Актёр
Петер
Стормаре
- Сценарист
Джей
Джей Абрамс
- Сценарист
Джонатан
Хенсли
- Сценарист
Тони
Гилрой
- ШССценарист
Шейн
Салерно
- Продюсер
Майкл
Бэй
- Продюсер
Джерри
Брукхаймер
- Продюсер
Гейл
Энн Хёрд
- КБПродюсер
Кенни
Бейтс
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Петров
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- АКАктриса дубляжа
Александра
Кожевникова
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Летенков
- БДХудожник
Брутон
Джонс
- МГХудожница
Магали
Гвидаси
- МКХудожник
Майкл
Каплан
- РСХудожник
Рик
Симпсон
- МГМонтажёр
Марк
Голдблатт
- ГСМонтажёр
Глен
Скэнтлебери
- ДШОператор
Джон
Шварцман
- ТРКомпозитор
Тревор
Рэбин