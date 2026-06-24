Жуки. Сезон 2. Серия 13
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Жуки
2-й сезон
13-я серия

Жуки (сериал, 2021) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн

9.62021, Жуки. Сезон 2. Серия 13
Комедия18+
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О сериале

Никита, Дэн и Артемий разработали уникальное приложение для смартфонов, вот-вот продадут его и осуществят все свои мечты. Но в последний момент многомиллионная сделка срывается и парней забирают в армию. Чтобы не ставить под угрозу успех своего стартапа, они выбирают альтернативную службу в глухой деревне Жуки, где будут пытаться довести свой проект до конца. Только не так просто разрабатывать приложение там, где нет даже интернета…

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Жуки»