Начало истории простого пацана Земы, его друзей Тяпы и Сундука, а также обеспеченной девушки Милы, случайно оказавшейся втянутой в их приключения. Поругавшись со своим парнем на вечеринке, Мила залезает в машину к незнакомым парням. Хотя на крыше у них стоит знак такси, они не ждут пассажиров – это чтобы полиция не интересовалась. Но Зема и Сундук с удовольствием подвезут отчаявшуюся девушку и починят ей туфли при помощи подручных средств. Земе, к тому же, Мила крепко запала в душу, и, хотя шансов практически нет, он решает попытаться стать ее молодым человеком.

