Следствие любви. Сезон 1. Серия 31
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Следствие любви
1-й сезон
31-я серия

Следствие любви (сериал, 2016) сезон 1 серия 31 смотреть онлайн бесплатно

9.12016, Следствие любви. Сезон 1. Серия 31
Детектив18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Надежда Викторовна Полякова - следователь и мама троих детей: Вероники, Никиты и Пети. Рождение младшего сына привело к краху брака. Все свое время и участие Надежда посвящала детям, муж «выпал» из сферы ее интересов. Полякова быстро поняла, что муж ей изменяет, и указала ему на дверь: не лишенная самолюбия Полякова расценила измену мужа как предательство, и не смогла простить. Но вот декретный отпуск закончен и Полякова приступает к работе, ее новый начальник Николай Крюков не рад такой взбалмошной подчиненной.

Страна
Украина, Россия
Жанр
Детектив
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Следствие любви»