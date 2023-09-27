WinkСериалыСледствие любви1-й сезон22-я серия
Следствие любви (сериал, 2016) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн бесплатно
9.12016, Следствие любви. Сезон 1. Серия 22
Мелодрама, Детектив16+
Сезоны и серии
- 16+41 мин
Следствие любви
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+43 мин
Следствие любви
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+41 мин
Следствие любви
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+41 мин
Следствие любви
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+41 мин
Следствие любви
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+43 мин
Следствие любви
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+41 мин
Следствие любви
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+44 мин
Следствие любви
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+41 мин
Следствие любви
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+41 мин
Следствие любви
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+40 мин
Следствие любви
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+42 мин
Следствие любви
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+41 мин
Следствие любви
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+40 мин
Следствие любви
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+41 мин
Следствие любви
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+41 мин
Следствие любви
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+42 мин
Следствие любви
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+41 мин
Следствие любви
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+43 мин
Следствие любви
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+41 мин
Следствие любви
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 16+41 мин
Следствие любви
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 16+41 мин
Следствие любви
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 16+40 мин
Следствие любви
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 16+42 мин
Следствие любви
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
- 16+41 мин
Следствие любви
Сезон 1 Серия 25Бесплатно
- 16+40 мин
Следствие любви
Сезон 1 Серия 26Бесплатно
- 16+42 мин
Следствие любви
Сезон 1 Серия 27Бесплатно
- 16+43 мин
Следствие любви
Сезон 1 Серия 28Бесплатно
- 16+40 мин
Следствие любви
Сезон 1 Серия 29Бесплатно
- 16+39 мин
Следствие любви
Сезон 1 Серия 30Бесплатно
- 16+42 мин
Следствие любви
Сезон 1 Серия 31Бесплатно
- 16+41 мин
Следствие любви
Сезон 1 Серия 32Бесплатно
О сериале
Надежда Викторовна Полякова - следователь и мама троих детей: Вероники, Никиты и Пети. Рождение младшего сына привело к краху брака. Все свое время и участие Надежда посвящала детям, муж «выпал» из сферы ее интересов. Полякова быстро поняла, что муж ей изменяет, и указала ему на дверь: не лишенная самолюбия Полякова расценила измену мужа как предательство, и не смогла простить. Но вот декретный отпуск закончен и Полякова приступает к работе, ее новый начальник Николай Крюков не рад такой взбалмошной подчиненной.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
- Режиссёр
Андрей
Мармонтов
- Актриса
Нонна
Гришаева
- Актёр
Александр
Мохов
- Актёр
Игорь
Лифанов
- Актёр
Леонид
Тимцуник
- АБАктёр
Антон
Батырев
- Актёр
Сергей
Черданцев
- МСАктёр
Максим
Сапрыкин
- СМАктёр
Сергей
Марухин
- ХПАктриса
Христина
Полуянова
- СШАктёр
Семён
Шемес
- ОЖСценарист
Ольга
Жабина
- ДМСценарист
Дюк
Митягов
- ДБСценарист
Дария
Булатникова
- ЛШСценарист
Любовь
Шаханова
- ДЛПродюсер
Дарья
Лаврова
- Продюсер
Влад
Ряшин
- АБПродюсер
Алексей
Бродский
- АКПродюсер
Александр
Колесник
- ССХудожница
Светлана
Смирнова
- ЕКОператор
Евгений
Коропцов