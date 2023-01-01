Биография

Алексей Бродский – продюсер. Работал на телевидении. К продюсированию фильмов приступил после назначения на должность генерального директора санкт-петербургского «Пятого канала». Стояла задача сделать канал устойчиво популярным у разных групп населения. Было принято решение производить собственную кинопродукцию. Высокие рейтинги получил уже первый сериал Бродского – детектив «Такая работа». Еще больший успех ждал детективную мелодраму «Последний мент», первые серии которой увидели свет в 2015 году. Фильм стал популярным, получил хорошие отзывы критиков и номинацию на премию ассоциации продюсеров 2018 года. «Мы постарались показать зрителю, – говорит продюсер, – смелого до самоотверженности и по-детски наивного героя». Почти столь же успешным стал и следующий проект – мистический детектив «Майор и магия». Остросюжетный детектив 2017 года «Акватория» посвящен работе морского департамента следственной службы. Сериалы «Следствие любви» (мелодрама с главной героиней – следователем) и «Барс» (переложение американского фильма) также демонстрировались на «Пятом канале». По завершении шестилетнего контракта продюсер вернулся в Москву.