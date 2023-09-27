Следствие любви (сериал, 2016) сезон 1 серия 27 смотреть онлайн бесплатно

Надежда Викторовна Полякова - следователь и мама троих детей: Вероники, Никиты и Пети. Рождение младшего сына привело к краху брака. Все свое время и участие Надежда посвящала детям, муж «выпал» из сферы ее интересов. Полякова быстро поняла, что муж ей изменяет, и указала ему на дверь: не лишенная самолюбия Полякова расценила измену мужа как предательство, и не смогла простить. Но вот декретный отпуск закончен и Полякова приступает к работе, ее новый начальник Николай Крюков не рад такой взбалмошной подчиненной.

