Следствие любви. Сезон 1. Серия 19
Следствие любви (сериал, 2016) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн бесплатно

Мелодрама, Детектив16+

Надежда Викторовна Полякова - следователь и мама троих детей: Вероники, Никиты и Пети. Рождение младшего сына привело к краху брака. Все свое время и участие Надежда посвящала детям, муж «выпал» из сферы ее интересов. Полякова быстро поняла, что муж ей изменяет, и указала ему на дверь: не лишенная самолюбия Полякова расценила измену мужа как предательство, и не смогла простить. Но вот декретный отпуск закончен и Полякова приступает к работе, ее новый начальник Николай Крюков не рад такой взбалмошной подчиненной.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.8 КиноПоиск

