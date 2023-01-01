Биография

Дарья Лаврова – продюсер компании «Стар-Медиа». Фильмография насчитывает более 30 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными проектами стали многосерийные детективы «Метод Фрейда», «Мама-детектив» и «Ищейка». Первым фильмом Дарьи Лавровой стала многосерийная кинолента, состоящая из двадцати захватывающих историй и представляющая калейдоскоп жанров, «Последняя минута» (2010). Затем продюсер выпустила документальный многосерийный фильм «Наш космос». В 2012 году на экраны вышла детективная комедия «Метод Фрейда» с Иваном Охлобыстиным в главной роли. В том же году продюсер выпустила еще шесть проектов: полнометражные телевизионные мелодрамы «Ищите маму», «Отдам жену в хорошие руки» и «Любить нельзя забыть», комедийный сериал «Маша в законе» с Ириной Пеговой в главной роли, многосерийный фильм «Мама-детектив». Популярным стал еще один детективный сериал, спродюсированный Дарьей Лавровой, «Ищейка». Первый сезон вышел в 2015 году. В 2017 году показали второй сезон сериала, спустя год – третий. В 2020 году отсняли четвертый и пятый сезоны. В 2019 году продюсер работала над масштабным историческим фильмом «Сердце Пармы», в основу сюжета которого лег одноименный роман Алексея Иванова.