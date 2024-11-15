Новые герои и новые беды в семье Занозиных! Не пропустите веселый сериал «Против всех» — 3 сезон смотреть с Николаем Добрыниным и Сергеем Лавыгиным вы можете на видеосервисе Wink.



В третьем сезоне в семействе Занозиных происходит невероятное событие: у Витька и Германа появляется третий брат-близнец, которого зовут Михаил. Пытаясь завоевать любовь и уважение новообретенных родственников, мужчина везет близких в Москву, где знакомит их со столичной жизнью. Он также делает щедрый жест, восстанавливая смоленский дом деда Захара. Однако семейная идиллия разваливается, когда рядом с их территорией начинают сооружать кольцевую трассу, которая угрожает разрушить родовое гнездо Занозиных. Теперь семья вынуждена встать на защиту своего участка и бороться за его сохранение.



Смогут ли Занозины одержать победу на этот раз, узнаете в веселой отечественной комедии «Против всех». Сериал онлайн смотреть в хорошем качестве можно на Wink!

