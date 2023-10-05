Против всех (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн

Священная война продолжается: Николай Добрынин, Сергей Лавыгин и Василина Юсковец во 2 сезоне курьезной комедии: продолжайте смотреть сериал «Против всех» вместе с нами на Wink!



Кажется, несчастливая судьба все же настигла деда Захара: дом Занозиных собираются сносить, а жильцов переселить в квартиру. От отчаяния глава семьи подается в странствия, а Германа внезапно похищают. Застройщик не теряет времени и ждет не дождется, когда инвесторы поддержат его новый план строительства, правда, не совсем легальный... а Витек радуется возможности побыть с Василисой в отсутствие конкурента. Тем временем преследование по закону угрожает не только бизнесмену, а у деда внезапно возникают проблемы со здоровьем.



Чем закончатся почти криминальные разборки враждующих семей в мире новостроек? Приглашаем вместе с нами смотреть сериал «Против всех» — 2 сезон доступен онлайн на видеосервисе Wink.

