Против всех (сериал, 2022) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Отечественная комедия о борьбе за родной участок от режиссера всем полюбившихся сериалов «#СеняФедя» и «Семейка». Дед Захар пытается противостоять владельцу строительной компании: его частный дом стоит в окружении многоэтажек и мешает другим. Он яростно сражается за свое жилище и не намерен отступать ни за какие золотые горы, которые ему предлагают наглые чиновники. Представители застройщика и будущие жильцы нового комплекса также не намерены сдаваться и пойдут на все, чтобы заставить дедушку передумать, ведь на кону стоит место для будущей парковки и детского сада. Сможет ли дед Захар отстоять свой участок, узнаете в комедийном хите от СТС — смотреть сериал «Против всех» можно онлайн в хорошем качестве на нашем видеосервисе прямо сейчас!

