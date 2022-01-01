WinkСериалыПротив всех2-й сезон5-я серия
9.42022, Против всех. Сезон 2. Серия 5
Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Против всех (сериал, 2022) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
- 18+26 мин
Против всех
Сезон 2 Серия 1
- 18+26 мин
Против всех
Сезон 2 Серия 2
- 18+25 мин
Против всех
Сезон 2 Серия 3
- 18+25 мин
Против всех
Сезон 2 Серия 4
- 18+25 мин
Против всех
Сезон 2 Серия 5
- 18+25 мин
Против всех
Сезон 2 Серия 6
- 18+24 мин
Против всех
Сезон 2 Серия 7
- 18+25 мин
Против всех
Сезон 2 Серия 8
- 18+25 мин
Против всех
Сезон 2 Серия 9
- 18+25 мин
Против всех
Сезон 2 Серия 10
- 18+25 мин
Против всех
Сезон 2 Серия 11
- 18+25 мин
Против всех
Сезон 2 Серия 12
- 18+27 мин
Против всех
Сезон 2 Серия 13
- 18+26 мин
Против всех
Сезон 2 Серия 14
О сериале
Отечественная комедия о борьбе за родной участок от режиссера всем полюбившихся сериалов «#СеняФедя» и «Семейка». Дед Захар пытается противостоять владельцу строительной компании: его частный дом стоит в окружении многоэтажек и мешает другим. Он яростно сражается за свое жилище и не намерен отступать ни за какие золотые горы, которые ему предлагают наглые чиновники. Представители застройщика и будущие жильцы нового комплекса также не намерены сдаваться и пойдут на все, чтобы заставить дедушку передумать, ведь на кону стоит место для будущей парковки и детского сада. Сможет ли дед Захар отстоять свой участок, узнаете в комедийном хите от СТС — смотреть сериал «Против всех» можно онлайн в хорошем качестве на нашем видеосервисе прямо сейчас!
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Михаил
Соловьев
- Режиссёр
Алексей
Татаренко
- Актёр
Николай
Добрынин
- Актриса
Александра
Урсуляк
- Актёр
Сергей
Лавыгин
- ССАктёр
Сергей
Степин
- Актриса
Василина
Юсковец
- Актёр
Тимофей
Елецкий
- Актёр
Владимир
Стержаков
- Актриса
Александра
Ребенок
- Актриса
Надежда
Маркина
- Актриса
Ева
Смирнова
- Сценарист
Алексей
Михнович
- Сценарист
Алексей
Татаренко
- ВССценарист
Василий
Смолин
- РАСценарист
Роман
Ангелин
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- АКХудожник
Александр
Ким
- ТОХудожник
Тимур
Озманиани
- ДФХудожник
Дмитрий
Фиалковский
- ЕМХудожница
Евгения
Макеева
- ОПМонтажёр
Ольга
Петрусевич
- АГМонтажёр
Андрей
Гамов
- АГМонтажёр
Альберт
Галлямов
- ПРОператор
Полина
Разина
- ДВКомпозитор
Денис
Воронцов