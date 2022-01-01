Против всех (сериал, 2022) сезон 3 серия 17 смотреть онлайн

Против всех. Сезон 3. Серия 17
9.42022, Против всех. Сезон 3. Серия 17
Комедия18+
Дед Захар против алчных застройщиков: комедийный сериал от создателей «Ивановы-Ивановы»
О сериале

Отечественная комедия «Против всех» о борьбе за родной участок от режиссера всем полюбившихся сериалов «#СеняФедя» и «Семейка».

Дед Захар пытается противостоять владельцу строительной компании: его частный дом стоит в окружении многоэтажек и мешает другим. Он яростно сражается за свое жилище и не намерен отступать ни за какие золотые горы, которые ему предлагают наглые чиновники. Представители застройщика и будущие жильцы нового комплекса также не намерены сдаваться и пойдут на все, чтобы заставить дедушку передумать, ведь на кону стоит место для будущей парковки и детского сада.

Сможет ли дед Захар отстоять свой участок, узнаете в комедийном хите от СТС — смотреть сериал «Против всех» можно онлайн в хорошем качестве на нашем видеосервисе прямо сейчас!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

