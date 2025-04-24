WinkСериалыПервый номер1-й сезон10-я серия
8.92024, Первый номер. Сезон 1. Серия 10
Драма, Комедия18+
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Первый номер (сериал, 2024) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
О сериале
Популярный в прошлом писатель Константин Иноземцев выходит в тираж. Долги копятся, роман не пишется, двойные стандарты бесят, да еще и любовь всей жизни выходит замуж — но не за него.
Внезапно ему выпадает шанс перезапустить журнал, находящийся на грани закрытия из-за ухода западных издателей. Коллектив журнала против его назначения, но Косте плевать. Он привык жить по своим правилам и намерен доказать себе, миру и возлюбленной, что ещё чего-то стоит.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
- ККРежиссёр
Клим
Козинский
- Актёр
Евгений
Цыганов
- Актриса
Надежда
Михалкова
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актриса
Равшана
Куркова
- Актриса
Александра
Бортич
- Актриса
Ида
Галич
- Актриса
Александра
Ребенок
- Актёр
Игорь
Верник
- АЦАктёр
Александр
Цыпкин
- Актёр
Леонид
Ярмольник
- Актёр
Егор
Корешков
- МААктриса
Мария
Андреева
- Актёр
Сергей
Минаев
- Актёр
Александр
Устюгов
- Актёр
Петар
Зекавица
- ВССценарист
Вадим
Свешников
- Сценарист
Сергей
Минаев
- ДМСценарист
Дмитрий
Минаев
- МФПродюсер
Максим
Филатов
- ИБПродюсер
Илья
Бурец
- Продюсер
Данила
Шарапов
- Продюсер
Петр
Ануров
- Продюсер
Игорь
Мишин
- МБПродюсер
Марина
Бебенина
- ИЩПродюсер
Ирина
Щербович-Вечер
- АСПродюсер
Анастасия
Сергеева
- НШПродюсер
Наталья
Шик
- МАХудожница
Маргарита
Аблаева
- ДПХудожница
Дарья
Пашина
- ГМОператор
Генрих
Медер
- ОТКомпозитор
Олег
Трояновский