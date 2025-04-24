Первый номер. Сезон 1. Серия 10
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10-я серия
8.92024, Первый номер. Сезон 1. Серия 10
Драма, Комедия18+

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Первый номер (сериал, 2024) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

О сериале

Популярный в прошлом писатель Константин Иноземцев выходит в тираж. Долги копятся, роман не пишется, двойные стандарты бесят, да еще и любовь всей жизни выходит замуж — но не за него.

Внезапно ему выпадает шанс перезапустить журнал, находящийся на грани закрытия из-за ухода западных издателей. Коллектив журнала против его назначения, но Косте плевать. Он привык жить по своим правилам и намерен доказать себе, миру и возлюбленной, что ещё чего-то стоит.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Первый номер»