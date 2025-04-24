Популярный в прошлом писатель Константин Иноземцев выходит в тираж. Долги копятся, роман не пишется, двойные стандарты бесят, да еще и любовь всей жизни выходит замуж — но не за него.



Внезапно ему выпадает шанс перезапустить журнал, находящийся на грани закрытия из-за ухода западных издателей. Коллектив журнала против его назначения, но Косте плевать. Он привык жить по своим правилам и намерен доказать себе, миру и возлюбленной, что ещё чего-то стоит.

